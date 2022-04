Policiais militares apreenderam na tarde deste domingo, durante patrulhamento dois jovens, de 23 e 18 anos, e um adolescente, de 16 anos, com drogas na Rua União, Servidão Felicidade, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda.

Foram apreendidos 81 tiras de maconha, 18 buchas da mesma droga, 166 pinos de cocaína, 72 pedras de crack, 10 munições calibre 380, dois celulares e R$202.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.