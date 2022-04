PRF flagra jovem com drogas após perseguição em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em realizando uma operação na tarde deste domingo, por volta das 17 horas, quando sinalizou para um veículo Ford Fiesta (branco), com placa de Bocaina de Minas (MG), parar, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, no retorno de Penedo, em Itatiaia.

O condutor desobedeceu a ordem e acelerou o veículo em alta velocidade entrando na estrada de terra em Penedo. Com sua CNH em dia, o jovem alegou que assustou devido ao veículo estar com o para-brisa quebrado e licenciamento vencido, por isso tenta fugir da fiscalização.

Durante revista no interior do veículo foram encontrados escondidos em uma caixa de remédio controlado (tarja preta), um cigarro de maconha parcialmente consumido e três comprimidos de ecstasy enrolados em um plástico transparente. O jovem alegou q usuário de drogas e que os comprimidos de ecstasy foram entregues por um amigo em uma balada em Resende.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do jovem. Foram extraídos seis autos de infração de trânsito no total de R$ 1.162,77. O veículo que está com o licenciamento vencido desde 2017, foi removido para o pátio da PRF.