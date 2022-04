Angra em situação de emergência

Angra dos Reis está em situação de emergência em virtude do volume histórico de chuva registrado nos últimos dias. Em função dos deslizamentos constatados em várias partes da cidade, a Prefeitura suspendeu as aulas nesta segunda-feira, 4 de abril, em todas as escolas da rede pública municipal de ensino. O objetivo é garantir a segurança de alunos e profissionais.

MAIS INFORMAÇÕES:

– 8 pessoas (4 crianças e 4 adultos) encontradas na Monsuaba. Outras três pessoas são procuradas na localidade.

– Segundo moradores, pode haver até quatro pessoas soterradas na Ilha Grande.

– Buscas continuam.

– 314 pessoas estão nos pontos de apoio abertos pela Prefeitura, recebendo apoio das equipes da Assistência Social, Educação e Saúde.

– 38 pontos e apoio abertos

DOAÇÕES

– Doações podem ser entregues, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, na Praça Marinha Greenhalgh, 59, ao lado do Teatro Municipal.

– Itens mais necessários: água, toalhas, colchões, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza.

TRANSPORTE PÚBLICO

– Linhas paralisadas: 101 – Cantagalo, 102 – Caputera e T10 – Div. Mangaratiba

– Linhas circulando de forma parcial: C04 – Vila Velha, liberada até o bar do Arilson; C05 – Retiro, indo até o campo de futebol do Encruzo; 104 – Monsuaba Micro, fazendo itinerário até o ponto final da praia da Monsuaba; 203 – Serra D‘Água, até a escola; 300 – Japuíba x Ponta Leste, fazendo itinerário até o ponto final da praia da Monsuaba; T11 – Ponta Leste, fazendo itinerário até o ponto final da praia da Monsuaba.

– Demais linhas operam com horário reduzido em virtude das condições das vias.

SITUAÇÃO DAS ESTRADAS

– BR-101: fechada a partir da Monsuaba, com 4 pontos de obstrução

– RJ-155: meia pista liberada

– Estrada do Contorno: com retenções

ALERTA DEFESA CIVIL

– A Defesa Civil alerta sobre riscos de novos deslizamentos na Monsuaba. Ao escutar a sirene tocar ou recebeu o SMS de evacuação, o morador deve seguir para locais seguros ou para o ponto de apoio mais próximo disponibilizado pela Prefeitura.

– Em caso de emergência o morador pode ligar para 199 ou (24) 3365-4588.