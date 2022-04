Biblioteca Municipal promove a doação de livros do ‘Pegue e Leve’

A ação tem o intuito de incentivar a doação de livros da cidade

A Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco ligada à Fundação Cultura Barra Mansa, convida a população a participar da campanha “Pegue e Leve”. A iniciativa consiste na disponibilização de vários livros ao leitor, sem que haja a necessidade de devolução, estimulando assim a doação de livros por toda a cidade.

A gerente da Biblioteca, Graziela Lorena, explicou como funciona a ação. “Nós temos uma boa quantidade de livros, com mais de dois exemplares. Essas obras serão disponibilizadas na estante do ‘Pegue e Leve’. Essa estante é itinerante, ela fica na sede da biblioteca, mas de tempos em tempos o leitor pode encontrá-la em praças e espaços públicos do município”, ressaltou Lorena, acrescentando que os livros da ação são provenientes de doações de moradores.

Ela disse ainda que a Biblioteca conta com uma comunidade quando o assunto é doação de livros. “Chegamos a ter cerca de 1.100 doações por mês. Os livros disponibilizados não são livros velhos, estão todos em ótimo estado”,

A estudante da rede estadual Isadora Pereira, é frequentadora assídua da Biblioteca e contou sua experiência no local. “Eu tenho o costume de vir aqui com minha irmã mais velha após o horário da aula. É um lugar muito tranqüilo e acolhedor, onde podemos realizar as tarefas da escola com todo o suporte desses livros incríveis”, disse Isadora.

A Biblioteca Municipal foi fundada em 1873 e já funcionou em vários prédios, até que em 1987 foi fixada em definitivo no térreo do Palácio Barão de Guapy, no Centro. Atualmente o espaço possui aproximadamente 15 mil livros em seu acervo.

Os interessados em realizar as doações, podem ir até a Biblioteca ou se orientarem através do telefone (24) 3326-0405. Fotos: Paulo Dimas