Programa do Governo do Estado funciona na Subprefeitura do Retiro que passou por obras de adequação

O polo da Casa do Trabalhador em Volta Redonda, localizado na Subprefeitura do Retiro, já realizou mais de 660 atendimentos, sendo a maioria presencial. Em operação desde o último dia 3, o programa do Governo do Estado tem o objetivo de implementar políticas de trabalho e emprego, geração de renda, estimulando a formação e a qualificação dos cidadãos.

“O governador Cláudio Castro, que tornou mais esse investimento possível, ainda vem à cidade fazer o lançamento oficial. Mas ele achou por bem iniciar os atendimentos antes e beneficiar a população que tanto precisa dos serviços oferecidos. Em breve, poderemos receber o governador para celebrar mais essa conquista para Volta Redonda”, explicou o prefeito Antonio Francisco Neto.

De acordo com o coordenador da Casa do Trabalhador em Volta Redonda, Luiz Marcelo de Oliveira, a equipe é composta por 25 colaboradores que oferecem o acolhimento e um atendimento humanizado a quem busca uma colocação no mercado de trabalho e também a quem disponibiliza vagas no município. Os agentes já cadastraram neste mês de março, 192 empresas que já estão disponibilizando vagas no site e pelo aplicativo “Mais Trabalho RJ”, inclusive com colaboradores já iniciando sua jornada profissional através do programa.

“A realização desse programa aconteceu com apoio do vereador Jorginho Fuede, que foi em busca de uma parceria para nosso município, junto ao secretário de Estado de Trabalho e Renda, Patrique Welber. Agradeço também ao governador Cláudio Castro, ao prefeito Neto e ao secretário Munir Francisco pela parceria”, disse Luiz.

Entre os benefícios da Casa do Trabalhador, destacam-se o desenvolvimento de ações de apoio ao trabalhador, através do alinhamento entre a qualificação profissional e as demandas locais, e a posterior oferta de serviços como: orientações sobre primeiro emprego, estágio, elaboração de currículo, atendimento ao jovem trabalhador, atendimento à mulher trabalhadora, entre outros. Para isso, são feitas parcerias com instituições formadoras de ensino, ministradas palestras e oferecidos diferentes cursos de qualificação profissional.

Para receber o programa Casa do Trabalhador, o local passou por obra de adequação, que foram realizadas em parceria entre a Subprefeitura do Retiro e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que forneceu apoio logístico e material. A Casa do Trabalhador conta com salas de aula e de informática, duas de atendimento reservado, uma de coordenação, além de recepção e outras áreas.

“Essa foi mais uma missão que o prefeito Neto nos passou e que estamos cumprindo em prol da população. Ele se empenhou e não mediu esforços para a realização desse importante projeto em Volta Redonda. O secretário Munir Francisco (Smac) também foi fundamental para a realização dessa parceria. Unimos esforços e quem sai ganhando é o povo de Volta Redonda, que agora conta com mais essa opção de serviço aqui na Subprefeitura do Retiro, onde são disponibilizados atendimentos de INSS, IPTU, Saae, entre outros vários. É o poder público cada vez mais próximo da população”, afirmou o coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho.Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom/PMVR