Criança baleada é transferida para UTI no bairro Laranjal

Foi transferido para uma UTI pediátrica localizado no bairro Laranjal, o menino, de 8 anos, que foi baleado na cabeça no último sábado, na Rua Sargento Paulo Moreira no bairro Volta Grande I, em Volta Redonda.

O pai e o menino estavam entrando no veículo, um Honda Civic, quando três homens saíram de uma Ecosport (branca) estacionada ao lado e efetuaram diversos disparos em direção ao interior do veículo. Um quarto homem ficou na direção do veículo.

O estado de saúde do menino é grave. Após o crime os criminosos fugiram rapidamente do local. Câmeras de segurança registraram o momento em que os três homens armados saem do veículo atirando.

O pai do menino, de 37 anos, está internado em estado grave no Hospital São João Batista. Após a perícia foram encontrados no local 14 projéteis de pistola calibre .40. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos.

A suspeita é que a Ecosport seja a mesma que assassinos utilizaram para, no dia 19 do mês passado, matar três homens na Rua 31 de Março, no Retiro.