Estrada que  liga Santa Rita de Cássia à Amparo recebe melhorias

Serviços estão sendo realizados pela Prefeitura de Barra Mansa em parceria com o Governo do Estado

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa está realizando diversos serviços na estrada que liga Santa Rita de Cássia ao distrito de Amparo. Por meio de parceria com o Governo do Estado, foram disponibilizados maquinários da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento para utilização em ações de limpeza, bota-fora de resíduos e materiais orgânicos, desobstrução de manilhas, construção de novas redes de drenagens de águas pluviais e, colocação de escória.

De acordo com o secretário de Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, nesta primeira semana, os serviços alcançaram aproximadamente 5 km da estrada. “Nossa expectativa para esta próxima semana é trazer o rolo compactador para consolidar o piso. Esse trabalho, no entanto, dependerá das condições climáticas, pois o ideal é que não tenha chuvas para melhor adesão do piso”, destacou.

Beleza acrescentou que o apoio do Estado tem sido fundamental para a recuperação das estradas rurais. “Barra Mansa foi um dos municípios que sofreu com as chuvas de janeiro e fevereiro, principalmente as estradas vicinais. Nós temos uma produção forte de pecuária e agricultura e nas agroindústrias e o temporal acabou comprometendo o processo de escoamento dos produtos. Estamos trabalhando para resolver essa questão”.

Os maquinários foram disponibilizados pelo Estado no último dia 28. A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa espera promover nos próximos meses as melhorias necessárias em todas as estradas rurais do município.