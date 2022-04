Ação realizada durante o último fim de semana ocorreu em pontos de maior movimento e em locais denunciados por moradores

A Operação “VR em Ordem” recolheu seis veículos em situação irregular, flagrou um motorista embriagado e outro conduzindo uma motocicleta sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no último fim de semana. A ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) aconteceu entre a sexta-feira, dia 1º, e o domingo, dia 3. As rondas ocorreram em pontos de maior movimento e em locais apontados por denúncias de moradores.

Dos seis veículos irregulares removidos ao Depósito Público Municipal, um foi recolhido após ter sido flagrado com som alto no bairro Vila Mury. O fato foi alvo de diversas denúncias no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Um dos condutores flagrado sob efeito de bebida alcoólica foi detido dirigindo pela contramão. O carro conduzido por ele não tinha as placas de identificação. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que o trabalho da Pasta no combate às motocicletas barulhentas na cidade já tem surtido efeitos.

“Está cada dia mais difícil para os agentes encontrarem as motocicletas irregulares, com descarga aberta, porque os condutores estão evitando os locais onde há a fiscalização. Por isso é fundamental que a população faça a denúncia e dê informação mais detalhada do veículo, para facilitar que seja identificado pelas forças de segurança”, solicitou.

Ainda segundo Luiz Henrique, as ações das forças de segurança em Volta Redonda são sempre planejadas e realizadas de forma integrada, com intuito de atender a todos os bairros e evitar situações que causem risco à população.

“Estamos sempre ajustando o planejamento para que as forças de segurança de forma integrada patrulhem todos os bairros, pois o número de ações, apesar de pequeno, pode representar o risco de morte como são os casos da embriaguez e da contramão. Vamos evitar essas situações sempre que puder”, garantiu o secretário.

Fotos: Cedidas pela Semop