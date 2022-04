PRF flagra idoso com arma na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) foram informados através de denúncia anônima na manhã desta segunda-feira, por volta das 8 horas, sobre um idoso, de 69 anos, que estaria armado nas proximidades do Posto da PRF, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

A Equipe da Delegacia da PRF localizou o idoso armado com um revólver calibre 38, com seis munições intactas. O idoso alegou que trabalha em um sítio na região e que não tem autorização para o porte da arma.

O idoso recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido e levado para a Delegacia de Polícia, de Piraí.