PRF flagra jovens com haxixe na Dutra, em Resende

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime, relativa à Operação Égide, por volta das 11h30min, desta segunda-feira, quando abordaram um veículo I/GM Tracker 2.0, no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

No veículo, além do condutor, de 24 anos, havia um jovem, de 23 e um homem, de 30 anos. Durante a abordagem os agentes perguntaram se havia algo de ilícito no veículo. Os ocupantes de informaram que eram usuários de droga. Ao ser realizada revista nas mochilas dos dois homens foi encontrada uma pequena quantidade de maconha e haxixe para consumo, Havia também acessórios para consumo dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) em desfavor dos dois usuários por porte de droga para consumo próprio. As drogas e acessórios foram apreendidos para posterior destruição. Os dois homens foram liberados para seguir viagem.