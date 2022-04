PRF prende condutor com veículo roubado há mais de 8 anos

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um veículo Mitsubishi/Pajero Dakar, com placa do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, por volta das 16 horas, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a fiscalização foi observado que se tratava de um veículo clone. O veículo original abordado pelos agentes, licenciado em Niterói, tinha registro de roubo em 13 de janeiro de 2014, em Niterói.

Os dois ocupantes do veículo foram detidos, condutor, de 51 anos, e passageiro, de 27 anos. O condutor alegou que havia adquirido o veículo de um conhecido há cerca de dois anos. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia para os devidos procedimentos