A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inciará no dia 5 de abril, a Campanha de Vacinação contra Influenza e Sarampo, voltada para profissionais da área da Saúde. A ação acontece até o dia 30 do mesmo mês e visa atualizar o cartão de vacinação destes profissionais.

A Secretaria reforça que para receberem a vacina, basta os profissionais se dirigirem ao Policlínico do bairro Fátima ou nas Unidades de Saúde da Família (USFS), das 8h30 às 15h30, tendo em mão: cartão de Vacinação, Cartão do SUS ou CPF, e comprovante do Conselho de Classe da Categoria Profissional de Saúde.

Além disso, a SMS realizará dois pontos especiais de vacinação nas seguintes datas:

– 5 e 6 de abril: Sede da SMS, das 9h às 15h.

– 6 e 7 de abril: Vacinação somente para os Profissionais do Hospital Municipal, no próprio Hospital.