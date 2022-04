Volta Redonda é reconhecida como ‘Cidade Resiliente’ pela ONU

Defesa Civil do município recebeu certificado pelas políticas e ações para redução de desastres de natureza hídrica, química, geológica e humana

Volta Redonda foi reconhecida como cidade resiliente pela ONU (Organização das Nações Unidas). A Defesa Civil do município recebeu um certificado pelas políticas e ações para redução de desastres de natureza hídrica, química, geológica e humana. O reconhecimento faz parte de uma campanha mundial chamada “Construindo Cidades Resilientes 2030”, que tem como objetivo alertar governos e cidadãos sobre a necessidade de preparar as cidades para contextos de desastres.

Para receber o título, alguns itens foram levados em consideração, como por exemplo, a existência de um Plano de Contingência com Ênfase no Sistema de Coordenação Integrada (SCOI), e o Plano de Ações Compartilhados (PAC) – que já integram o Banco de Boas Práticas em Ações de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

As boas práticas selecionadas serão apresentadas no ‘Manual para Governos Locais sobre Engajamento Comunitário em Redução do Risco de Desastres’, que será publicado pelo MCR2030 (sigla da campanha “Construindo Cidades Resilientes 2030”), contribuindo para a redução do risco de desastres nas Américas e na região do Caribe.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, celebrou o título. Na cidade, a equipe é formada por um grupo de 20 pessoas, entre setores administrativos, operacionais e técnicos.

“Este certificado mostra que o município está no caminho certo. É gratificante, pois o trabalho foi reconhecido, mas vamos seguir o colocando em prática. A Defesa Civil se baseia em quatro pilares: antecipação, prevenção, preparação e resposta. Ter essa capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana nos torna resiliente”, destacou Rubens.

O coordenador do órgão lembrou que as ações de Defesa Civil vão desde o processo de orientação até a interdição, desocupação, demolição e remoção de pessoas em situação de risco para locais seguros, que são centros de acolhimento cadastrados na cidade.

“Em um primeiro momento, o objetivo é dar todo o suporte humanitário possível: vestimenta, alimentação, dormitório; e num segundo momento, a infraestrutura que você dá para recuperar as áreas degradadas ou neutralizá-las por completo”, explicou Rubens.

Incentivando boas práticas

Volta Redonda hoje investe na conscientização ambiental, através dos ciclos de palestras da Defesa Civil que visam garantir a manutenção de atos seguros, que vão desde a importância de se manter distância de veículos que fazem o transporte de cargas perigosas, até os cuidados com crianças que não devem ficar próximas de chamas, materiais incandescentes ou medicamentos.

“Estamos buscando orientar sobre os riscos de construções irregulares, escavações e ocupações desordenadas, além de conscientizar sobre a importância da prática da reciclagem limpa. Que nada mais é do que a orientação sobre o despejo correto de materiais recicláveis, impedindo a obstrução de rios, leitos e afluentes que na época de chuva acaba sendo fator de risco”, disse.

Palestras

Dentro desse trabalho de orientação, a Defesa Civil também elaborou um calendário para atender os convites de empresas locais, clubes de serviços, associações de moradores, escolas, que desejam receber palestras. O calendário teve início neste dia 1°, e seguirá até o dia 31/03/2023, quando toda a estrutura da prefeitura fica em regime de alerta para emergências públicas devido ao período chuvoso.

As palestras capacitam o público em geral sobre como proceder de forma segura, com atos seguros, evitando-se os riscos com a prevenção. O atendimento aos convites é aberto para todas as instituições públicas e privadas, a partir dos contatos para agendamentos com a sede da Defesa Civil, pelo telefone: (24) 3339- 2065.

Foto: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR