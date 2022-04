Promovida pela Associação Brasileira de Franchising (ABF-Rio) em parceria com Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR), com objetivo de fomentar ainda mais o crescimento de franquias no interior do Estado do Rio de Janeiro, a 1ª Expo Franchising ABF Médio Paraíba movimentou o setor empresarial nos dias 01 e 02 de abril.

Durante dois dias, cerca de 40 marcas puderam apresentar suas oportunidades aos cerca de 5 mil interessados num verdadeiro salão de negócios no Shopping Park Sul, em Volta Redonda. O evento chamou a atenção pela qualidade, tanto pelas marcas participantes, quanto pela infraestrutura e organização.

“Estamos num momento muito feliz um momento de realização, esta feira representa um marco para o sistema de franquias brasileiro, um momento que a gente começa a interiorização do sistema de Franchising. Foram dois dias de muito sucesso com marcas de sucesso, com o público e mídia prestigiando, fato que consagra ainda mais esse momento de lançamento desse projeto de interiorização do sistema de franquias. A feira conseguiu atingir as nossas expectativas de resultados, bateu Record de público e tenho certeza que ano que vem estaremos em um espaço maior com muitas outras novidades”, comemorou Beto Filho, presidente da ABF-Rio

O presidente da Aciap-VR, Luis Fernando Cardoso, também avaliou a feira como muito positiva.

“Todas as palestras estiveram muito cheias, as pessoas aprendendo, levando conhecimento para casa entendendo o que é franquia. Os franqueadores nos deram feedback de que fizeram bons negócios, que todos captaram diversos franqueados. O público presente foi bastante qualificado e focado em franquia. Superou nossas expectativas. A ABF já confirmou a realização da feira em 2023 e tenho certeza que conseguiremos colocar esse evento no calendário da cidade”, ressaltou Fernando Cardoso.

Dentre os parceiros o evento teve o apoio do Sebrae com uma rodada de negócios e a TV Rio Sul que promoveu um talk show com especialistas, diretores da ABF e das marcas IGUi, HNT e Grupo Trigo com temas sobre a comunicação e empreendedorismo, sendo veiculada em 24 cidades do Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Além dos expositores, a Expo contou com um Fórum de Franchising com palestras com temas pertinentes às demandas do mercado, para capacitar e gerar mais conhecimento e conteúdo aos interessados em franquias.

Os temas apresentados foram: “Como expandir seu negócio por meio de franquias”, “Como escolher a franquia dos seus sonhos”, “Negócio próprio ou franquia? ” e “Franqueador e franqueado: o papel de cada um”.

Beto Filho destacou a importância do mercado de franquias, das parcerias como a concretizada com a Aciap-VR, do poder público e também dos parceiros para a realização dessa primeira edição da feira.

“Somos pessoas maravilhosas que se uniram em prol do franchising. Esse sistema agrega e promove o desenvolvimento deste País. Este evento é um desejo que se torna realidade para democratizar e levar o franchising para o interior do Estado”, evidenciou o presidente Beto Filho.

Para Ricardo Luis Afonso, franqueado da marca Eco Power, empresa de energia solar, um dos expositores no evento, a feira representou uma excelente oportunidade para expandir os conhecimentos sobre franchisisng e de network.

“A feira foi muito boa no que diz respeito a lead qualificado, network, conversas interessantes, palestras esclarecedoras, instrutivas e motivacionais. Meu stand ficou próximo ao auditório e pude beber desse conhecimento. Foi excelente, fiz negócios e acredito que outros que virão através dos contados prospectados aqui”, ressaltou Ricardo

Homenagem ao empresário Antônio Cardoso

Com o auditório lotado com mais de 200 pessoas, durante a abertura da 1 edição da Expo Franchising Médio Paraíba o presidente da ABF Rio, Beto Filho, juntamente com o presidente da Aciap-VR, Luis Fernando Cardoso, homenagearam Antônio Costa Cardoso como empresário que há mais de 30 anos acredita e incentiva o modelo de negócios de franquias na região Sul Fluminense, sendo o grande mentor

“A realização de uma feira de franquias, nos mesmo modelo realizada pela ABF-Rio na Capital, aqui no interior, promover o desenvolvimento da região Sul Fluminense, é um sonho antigo que vem desde os tempos do pai, comerciante pioneiro, grande atuante entre o empresariado e no desenvolvimento da economia local, por isso a justa homenagem a ele, grande idealizador desta feira” destacou Fernando Cardoso, presidente da Aciap-VR e filho do homenageado

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da ABF, Antônio Moreira Leite, e de diversas autoridades locais, como o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, além de secretários e empresários da região. André Cyríaco: Fotógrafo