Antonio Furtado propõe criação de Delegacia de Homicídios em VR

Ideia do parlamentar foi reforçada após o crime ocorrido no bairro Volta Grande no último sábado, dia 02; filho e pai foram baleados

O deputado federal Delegado Antonio Furtado iniciou a semana com uma prioridade: levar ao conhecimento do atual secretário de Polícia Civil, Fernando Antônio Albuquerque, a gravidade de um crime ocorrido na noite do último sábado, dia 02, em Volta Redonda. Um menino de oito anos e seu pai de 37, foram baleados no bairro Volta Grande.

O parlamentar propôs a instalação de uma DH (Delegacia de Homicídios) na cidade, com abrangência regional. Para ele, a unidade seria fundamental para garantir maior efetividade e rapidez na investigação de delitos contra a vida, além de pronta resposta à sociedade.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Na imagem, é possível ver pai e filho caminhando pela calçada e entrando em um carro. De outro automóvel estacionado ao lado, saem três homens armados, que começam a atirar. Logo após, eles fogem com a ajuda de uma quarta pessoa que dirigia o veículo. A criança foi atingida na cabeça e o pai em várias partes do corpo. Eles seguem internados em estado grave.

– Um crime violento como esse, naturalmente, comove a todos. Deixa as pessoas inseguras, com medo. O sentimento é de indignação e revolta. Estamos orando para que eles se recuperem e possam retomar suas vidas. Torcemos também para que esses criminosos covardes possam ser presos muito em breve. A justiça tem que ser feita. A população e os familiares das vítimas esperam por isso – frisou.

O deputado ainda sugeriu que o cadastro de reserva formado pelos concursos públicos promovidos pela Polícia Civil seja utilizado para que mais candidatos sejam convocados e ocupem funções na DH do interior do estado.

– Essa ideia não surgiu agora, mas certamente ganha força diante de um crime tão covarde. Não podemos ficar de braços cruzados. Conto com o apoio do governador Cláudio Castro, que certamente nos ajudará a transformar esse projeto em realidade, e a coibir crimes brutais como esse – ressaltou.

Furtado ainda falou de outros casos de homicídio registrados recentemente em Volta Redonda. Em março, três homens foram mortos no bairro Retiro. Imagens de uma câmera registraram os criminosos armados saindo de um beco e fugindo em um carro. O parlamentar alertou para uma curiosidade. Em ambos os crimes, no Retiro e na Volta Grande, os bandidos fugiram em um carro de modelo igual, inclusive da mesma cor. Ainda no mês passado, outro homicídio também foi registrado no Retiro. Em um bar, um homem de 32 anos foi assassinado. Pessoas que estavam no estabelecimento assistiram o crime.

– Situações como essa não podem ser aceitas. Todos esses crimes estão sendo devidamente investigados, mas contar com uma delegacia especializada na região será uma contribuição importantíssima. Não podemos buscar justificativa para barbáries. O limite existe e ele deve ser mostrado com rigidez para os criminosos – concluiu o deputado.

Assessora de Imprensa