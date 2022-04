O Corpo de Bombeiros encontrou na noite da segunda-feira, o corpo de Sara da Conceição, no deslizamento de terra que destruiu seis casas, na madrugada do último sábado, no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis.

Segundo os bombeiros, o corpo foi o último que estava desaparecido e 11º da tragédia do bairro. Sara era mãe de duas crianças que também morreram no deslizamento.