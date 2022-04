Funcionando 24h/dia, o ranking ficou com a Guarda Municipal e a Polícia Militar

A Central de Atendimento Único (CAU), que funciona na Ilha São João, realizou 5.393 atendimentos telefônicos no mês de março, com destaques para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que somou 923 solicitações, seguida da Polícia Militar com 849 pedidos.

Sabendo que pode contar com a eficiência e a rapidez na solução dos problemas do dia a dia, o cidadão utiliza o atendimento da CAU para solicitar os serviços de manutenção da cidade, bem como para a segurança pública. Os destaques do atendimento em março ficaram assim: Guarda Municipal (923); Polícia Militar (849); Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (47); Polícia Civil (29); Agendamento Dívida Ativa (96) e SMA Suporte Detel (89).

As solicitações feitas abrangem serviços diversos, como: estacionamento irregular (394); disparo de alarme (239); iluminação pública (177); veículo com som alto e perturbação do sossego (71); ameaça (54); fiscalização ambiental (38); maus tratos a animais (34); entulho na calçada/via pública (33) e reposição de bueiro (12).

“A CAU é um canal de aproximação entre a população e o poder público, com o objetivo de atender a pessoas que necessitam de diversos tipos de serviços, principalmente de urgência e emergência, bem como de manutenção da cidade”, explicou a coordenadora do órgão, Sâmea Borges. Atualmente, 15 funcionários exercem o atendimento 24 por dia.

Para o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa “a CAU tem servido ao propósito de sua criação, principalmente por desafogar todos os setores, otimizando os recursos e atendendo de forma profissional, passando a ser o alicerce do desenvolvimento da segurança pública no campo de atuação. Se a mensagem não estiver correta, o agente de segurança não conseguirá chegar à ocorrência para buscar a solução”, salientou.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).