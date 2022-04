Estabelecimento comercial é invadido na Estamparia, em Barra Mansa

Policiais militares foram acionados por volta das 2h15min, desta terça-feira, por um jovem, de 26 anos, para verificar a invasão de um estabelecimento comercial localizado em frente a uma igreja evangélica, na Avenida Francisco Vilela, no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

Ao chegarem ao local os agentes encontraram a porta do estabelecimento comercial aberta e com barulhos em seu interior. Os agentes ordenaram que alguém saísse do local, mas ninguém respondeu ou deixou a empresa.

Um agente pulou o portão e entrou no estabelecimento para tentar o flagra, mas ninguém estava em seu interior. O latido de um cachorro foi ouvido na casa ao lado, por onde o suspeito poderia ter fugido.

No interior da empresa os policiais encontraram uma gaveta de ferro quebrada, outra fechada e uma mochila com mercadorias da loja. Vários objetos foram encontrados revirados e um par de chinelos.

Os agentes não conseguiram contato com o empresário da loja. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O vizinho foi levado como testemunha.