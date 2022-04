Uma manifestação realizada nesta segunda-feira paralisou o setor de manutenção da Usina Presidente Vargas (GMC). A manifestação reuniu cerca de 50 trabalhadores do turno e foi espontânea. O movimento serviu também para mostrar a insatisfação dos manifestantes com a gestão do Sindicato dos Metalúrgicos, que tem sido omisso em defesa dos trabalhadores.

Eles estão cobrando propostas para o pagamento da PPR (Participação nos Lucros e Resultados) e também para o acordo coletivo de trabalho. Nos dois últimos anos – 2020 e 2021 – não houve reajuste para os empregados da empresa e o motivo alegado foi a pandemia do novo coronavírus. A data base da categoria é 1º de maio.

Há três dias, os trabalhadores da mineradora da CSN em Congonhas (MG) fizeram um protesto por reajuste salarial. A diferença é que, na cidade mineira, o movimento foi liderado pelo Metabase, que representa a categoria.

As manifestações vem sendo turbinadas após a divulgação do lucro recorde do grupo CSN no ano passado, quando o lucro atribuído aos acionistas mais que triplicou, saltando para R$ 13,6 bilhões.