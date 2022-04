A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta terça-feira, o condutor de um veículo com quatro tabletes de crack, na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica (RJ).

As drogas estavam escondidas em quatro tabletes escondidos no forro do porta-malas. O condutor afirmou que pegou o veículo com a droga em Uberaba e entregaria o automóvel na rodoviária do Rio de Janeiro a um suspeito desconhecido e que receberia R$ 3 mil pelo transporte.