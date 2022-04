O vereador e atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Teixeira (Dinho), decidiu suspender o expediente, nesta terça-feira, na Casa Legislativa devido a um problema na rede elétrica.

Segundo o presidente da Câmara, a direção da Light informou que o problema será resolvido até a madrugada de quarta-feira. Preocupado com a instabilidade no fornecimento de energia e com o intuito de preservar o patrimônio público, ele decidiu suspender o expediente.

– Fica expressamente proibido o uso de todo e qualquer equipamento que dependa de energia para seu funcionamento. A decisão desta Presidência se baseia na necessidade de se preservar o patrimônio público, bem como todo acervo armazenado em nossas redes de informática – destacou o presidente Dinho.