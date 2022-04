Sede Campestre da AAP-VR reabre no próximo sábado

Uma boa notícia para os milhares de associados e dependentes da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda: a partir do próximo sábado, dia 9, será reaberta a Sede Campestre Carmbert Rocha Faria, na Estrada Vargem Alegre, 5.000, em Pinheiral, com todas as suas atrações.

Um dos retornos mais esperados pelos associados da AAP-VR, além dos bailes na sede administrativa, a reabertura da sede campestre proporcionará a volta do lazer nas piscinas, no pesque e pague e no parque infantil, as sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 17 horas. O restaurante abre às 12h e fecha às 15 horas, ao preço de R$ 45,00, o quilo.

Os valores para os serviços oferecidos na sede campestre da AAP-VR são os seguintes:

Piscina: R$ 20,00 (Associados, dependentes e crianças menores de 10 anos não pagam).

Pesque e pague: R$ 10,00 (Associados e dependentes não pagam).