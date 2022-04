Iniciativa será lançada em Volta Redonda e Barra do Piraí; prestar atendimento social está entre os focos do projeto

Durante reunião realizada no Palácio Guanabara, no Rio, o deputado federal Delegado Antonio Furtado recebeu uma boa notícia do secretário de governo Rafael Thompson. O projeto “Segurança Presente” será lançado em Volta Redonda e Barra do Piraí ainda no mês de abril, com a presença do governador Cláudio Castro. A iniciativa é um reforço às demais ações de policiamento, aumentando a segurança e reduzindo a criminalidade.

Para o parlamentar, o projeto traz um modelo eficiente e funcional de patrulhamento, baseado na proximidade da população. E segundo ele, resultados positivos podem ser notados desde o início do “Segurança Presente”, em 2014. Hoje o estado conta com 32 unidades em funcionamento. Do ano de lançamento até novembro de 2021, 34.303 pessoas foram conduzidas à delegacia, 6.107 mandados foram cumpridos e 258 desaparecidos foram encontrados.

Ainda sobre os dados, Furtado chamou atenção para os 220.132 atendimentos assistenciais realizados. O deputado afirmou que, além de ampliar a segurança da sociedade, o projeto também promove campanhas de conscientização com temas relacionados à saúde, além de acolher pessoas em situação de rua.

– É uma conquista muito importante, pela qual eu luto e busco implantação desde o início do meu mandato. É um projeto completo, que atende a população de forma integral. Com um número maior de agentes de segurança nas ruas, as pessoas se sentirão mais protegidas. O contato direto com a população faz toda a diferença na atuação. Mais do que combater as ações criminosas, a iniciativa age na prevenção, coibindo os delitos – concluiu o deputado.