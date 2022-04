Ocorrências atingem, principalmente, trecho entre Ubatuba (SP) e Rio de Janeiro (RJ)

O Exército Brasileiro iniciou nesta terça-feira (5) o apoio aos trabalhos desenvolvidos pela concessionária CCR RioSP, responsável pelas rodovias BR-116 e BR-101, na desobstrução dos trechos da Rio-Santos (BR-101) atingidos pelas fortes chuvas que caem desde a última sexta-feira (1º/4), principalmente nas regiões de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e em Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária, o Exército Brasileiro terá coordenação do Ministério da Infraestrutura (MInfra), e os militares vão auxiliar nas regiões que estão parcial ou totalmente interditados após deslizamentos de terra.

Além disso, os serviços contam com o apoio também das prefeituras, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e órgãos de defesa dos municípios atingidos. Desde sexta, já foram realizados mais de 50 atendimentos ao longo dos 270 quilômetros da BR-101 sob administração da empresa. Os incidentes mais atendidos foram deslizamentos de barreiras, de rochas e quedas de árvores na rodovia.

De acordo com a RioSP, há também uma ruptura de parte do pavimento da BR-101, na região de Ubatuba. O trabalho é realizado em conjunto com as prefeituras, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e órgãos de defesa dos municípios atingidos.

A concessionária mobiliza grande parte dos maquinários, entre retroescavadeiras, escavadeiras, pás-carregadeiras, motosserras e uma dezena de colaboradores, para desobstrução dos trechos de interdição total de pista, conforme a complexidade e a urgência do serviço.

Abaixo, os locais onde a interdição é total na BR-101:

Km 1, em Ubatuba – Deslizamento de barreira;

km 4, em Ubatuba – Deslizamento de barreira;

km 451, em Mangaratiba – Deslizamento de barreira;

km 462, em Angra dos Reis – Queda de árvores;

km 463, em Angra dos Reis – Deslizamento de barreira;

km 466, em Angra dos Reis – Deslizamento de barreira;

km 529, em Angra dos Reis – Deslizamento de barreira.

Pistas liberadas

Em Ubatuba (SP), foram liberados 16 trechos, sendo que em seis pontos, o tráfego flui nos dois sentidos e em dez pontos, o tráfego flui parcialmente.

No estado do Rio de Janeiro, em Paraty, foram liberados oito locais, sendo que em sete locais, o tráfego flui parcialmente. No km 592, o tráfego flui por um desvio aberto no local. Em Angra dos Reis, os trabalhos das equipes contribuíram para a liberação de dez locais, sendo que em cinco, o tráfego flui parcialmente e em cinco trechos não há mais interdição. Nesses locais, somente a passagem de veículos em emergência está liberada.

Em Mangaratiba, foram liberados dez trechos, sendo que em sete locais, o trânsito flui nos dois sentidos. Um desses trechos é que vai até a Conceição de Jacareí. Abaixo os pontos com interdição parcial ou total da BR-101, entre Ubatuba (SP) e a cidade do Rio de Janeiro.

A recomendação da PRF é que as pessoas evitem se deslocar pelos trechos atingidos.

Tráfego flui parcialmente em 27 pontos da Rio-Santos (BR-101):

Ubatuba (SP) – nove registros

km 2: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 3: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 5: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 6: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 7: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 27: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 30: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 33: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 34: Ruptura de uma faixa –Tráfego flui parcialmente

Paraty (RJ) – oito registros

Km 534: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

Km 540: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

Km 541: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

Km 552: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

Km 554: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

Km 561: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 576: Queda da base da PRF – Tráfego flui parcialmente

km 592: Deslizamento de barreira – Interdição total da pista (tráfego segue pelo desvio no município)

Angra dos Reis (RJ) – sete registros

km 460/461 – Deslizamentos de terra e árvores -Tráfego flui parcialmente

km 520: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 472: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 474: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 475: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

km 476: Deslizamento de barreira – Tráfego flui parcialmente

Km 480 – Queda de poste de luz (Mombaça). Interdição PARCIAL

Mangaratiba (RJ) – três registros

Km 448: Deslizamento de barreira –Tráfego flui parcialmente

Km 447: Deslizamento de barreira –Tráfego flui parcialmente

km 451 – Deslizamento de terra em 2 pontos (Ponta da Figueira). Interdição Parcial

Tráfego flui sem interdição em 17 pontos da Rio-Santos (BR-101):

Ubatuba

Km 13: Deslizamento de barreira

Km 15: problemas no acostamento

km 28: Deslizamento de barreira

km 35: Queda de árvore

Paraty

Km 534: Queda de árvore

Angra dos Reis

Km 457: Queda de árvore

Km 464: Deslizamento de barreira

Km 478: Deslizamento de barreira

Km 517: Queda de árvore

Km 529: Queda de árvore

Mangaratiba

km 432: Queda de árvore

km 436: Queda de árvore

km 415: Queda de árvore

km 420: Queda de árvore

km 426: Deslizamento de barreira

km 444: Queda de árvore

km 454: Queda de árvore

Campanha de apoio às famílias atingidas

A concessionária RioSP e o Instituto CCR, em ação emergencial de solidariedade às famílias da cidades de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e de Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, atingidas pelas fortes chuvas que caem a região desde a noite da última sexta-feira (1º/4), iniciaram no último dia 3 uma campanha de arrecadação de mantimentos.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, água e roupas em bom estado de conservação. Os pontos de coleta são as 11 bases operacionais da CCR RioSP, na Via Dutra (BR-116).

Segundo a RioSP, a divulgação da campanha ganha reforço na programação da CCRFM 107,5 RioSP e nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

Confira a localização das bases operacionais na Via Dutra (BR-116):

km 230 – São Paulo (sentido SP)

km 202 – Arujá (sentido RJ)

km 156 – São José dos Campos (sentido SP)

km 99 – Pindamonhangaba (sentido SP)

km 51 – Lorena (sentido RJ)

km 18 – Lavrinhas (sentido RJ)

km 311 – Itatiaia (sentido SP)

km 258 – Volta Redonda (sentido SP)

km 227 – Piraí (sentido RJ)

km 206 – Seropédica (sentido SP)

km 165 – Pavuna (sentido SP)

