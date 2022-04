Hospital do Retiro promove Semana da Segurança do Paciente

Atividades de conscientização seguem até esta quinta-feira, dia 07, para os profissionais da unidade

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – hospital do Retiro– iniciou uma série de atividades em comemoração a Semana da Segurança do Paciente. As ações estão sendo promovidas pelo setor de Qualidade, sob coordenação da médica Angela Arbach, para os profissionais que atuam na unidade de urgência e emergência. Palestras, stand com materiais de conscientização e distribuição de brindes para os funcionários estão sendo promovidas.

As atividades, que tiveram início na segunda-feira, seguem até esta quinta-feira, dia 07. O objetivo da Semana da Segurança do Paciente é contribuir para a minimização de riscos e danos ao paciente – o que reflete na melhoria da atenção prestada nos serviços de saúde. Durante as palestras, a enfermeira do Núcleo de Educação Permanente (NEP), Júlia Oliveira, aproveitou para relembrar todas as metas de segurança do paciente. Júlia também realizou uma dinâmica com os participantes.

Para a diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, essas atividades são essenciais para manter o colaborador motivado e, principalmente, para proporcionar o melhor atendimento de saúde à população de Volta Redonda.

“Além das diversas ações que têm sido feitas todos os dias para garantir a segurança do paciente, realizamos esse evento para conscientizar e reforçar as práticas. No Hospital do Retiro, o paciente é prioridade”, destacou.

Márcia Cury ainda ressaltou que sua gestão está se dedicando para manter os processos de melhorias, visando uma assistência segura, centrada e humanizada. “A segurança do paciente é uma responsabilidade e um compromisso de todos”, concluiu a diretora geral da unidade.

De acordo com a enfermeira do NSP, Paola Tolentino, para que essa prática seja efetiva e consiga atingir os objetivos propostos, é preciso prevenir e melhorar os resultados adversos aos pacientes.

“Precisamos reduzir ao máximo os riscos de danos desnecessários associados ao cuidado de saúde. Para isso, é necessário estar sempre capacitando os profissionais e gerando debates sobre as metas de segurança e a importância das notificações”, salientou Paola. Foto: Divulgação/PMVR