Libertadores: Flamengo supera Sporting Cristal por 2 a 0

Bruno Henrique (foto) e Matheuzinho garantem vitória do Rubro-Negro

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

O Flamengo iniciou a sua caminhada na Copa Libertadores derrotando o Sporting Cristal (Peru) por 2 a 0, na noite desta terça-feira (5) no Estádio Nacional de Lima. Com o resultado o Rubro-Negro assumiu a liderança do Grupo H com três pontos conquistados.

Indefinição antes do jogo

Apesar de ter uma estreia positiva na competição continental, resultado que serve para afastar a frustração após perder o título carioca para o Fluminense, o Rubro-Negro viveu momentos de indefinição antes de a bola rolar.

A incerteza foi causada pelo estado de emergência decretado pelo Governo peruano na última segunda (4) para conter protestos violentos por conta do aumento nos preços de combustíveis e fertilizantes.

Assim, horas antes da partida o Instituto Peruano do Esporte chegou a divulgar nota anunciando que o confronto estava adiado, informação confirmada pela Conmebol. Porém, minutos depois a mesma Confederação Sul-Americana de Futebol se pronunciou novamente informando que o jogo aconteceria, mas em horário diferente (a partir das 22h) e sem a presença da torcida, após o Governo local encerrar o toque de recolher que estava em vigor no país andino desde o primeiro minuto desta terça.

Estreia tranquila

Com a bola rolando o Flamengo não teve dificuldades para se impor diante de um adversário claramente inferior tecnicamente. E o placar foi aberto ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos. Matheuzinho recebeu na direita, avançou até a linha de fundo e cruzou para Bruno Henrique, que escorou de primeira.

O segundo saiu apenas aos 41 minutos da etapa final, quando Lázaro enfiou para Matheuzinho na direita, que avançou em velocidade e bateu cruzado.

O Rubro-Negro volta a entrar em campo pela competição na terça-feira (12) da próxima semana, quando recebe o Talleres (Argentina) no estádio do Maracanã