Mais de 600 vistorias realizadas pela Defesa Civil

Engenheiros e geólogos estão percorrendo o município para avaliar as condições de imóveis e suas localidades

Entre os dias 3 e 5 de abril, a Defesa Civil de Angra dos Reis realizou mais de 590 vistorias em residências no continente e mais de 80 na Ilha Grande. Equipes formadas por engenheiros e geólogos estão percorrendo o município e diversos pontos da Ilha para avaliar as condições de imóveis e suas localidades, conforme as indicações e os chamados da população feitos por telefone nos últimos dias.

Até essa terça-feira, 5 de abril, das 593 ocorrências registradas pelo órgão, 129 estavam com o status de interditadas em bairros do continente e passarão pela avaliação de geólogos. Na Ilha Grande, entre as 80 ocorrências atendidas nesse período, 25 tiveram avaliação inicial que indicavam a necessidade de interdição e, assim como no continente, serão visitadas pelos profissionais geólogos. A equipe de Angra dos Reis recebeu o apoio de engenheiros e geólogos do Governo do Estado para aumentar a capacidade de atendimento diante do número de demandas.

No continente, cerca de 100 bairros já receberam a primeira avaliação da engenharia. Na Ilha Grande, as equipes organizaram idas a todas as praias de onde foram enviadas solicitações da população. Até o momento, além da Vila do Abraão, as Praias de Palmas, Aventureiro, Enseada das Estrelas e Provetá foram atendidas. Nos próximos dias, as equipes devem ir às praias de Araçatiba, Sítio Forte e Praia Vermelha. Vale lembrar que em caso de emergência o morador pode ligar para 199 ou (24) 3365-4588.

ASSISTÊNCIA

– 196 pessoas estão sendo atendidas em seis abrigos oferecidos pela Prefeitura, recebendo apoio das equipes da Assistência Social, Educação e Saúde.

DOAÇÕES

– Doações podem ser entregues, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, na Praça Marinha Greenhalgh, 59, ao lado do Teatro Municipal.

– Itens mais necessários: água, toalhas, colchões, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza.

TRANSPORTE PÚBLICO

– Linhas paralisadas: 101 – Cantagalo e T10 – Div. Mangaratiba

– Demais linhas operam com algumas restrições no itinerário ou horário reduzido em virtude das condições das vias.

SITUAÇÃO DAS ESTRADAS

– BR-101: fechada a partir do bairro Monsuaba.

– RJ-155: liberada com alguns pontos em meia pista.