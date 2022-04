Policiais Civis cumprem nesse momento 6 mandados de busca e apreensão e tem o objetivo de encerrar as atividades criminosas de uma célula de facção criminosa do Rio de Janeiro que tinha uma “filial” no município de Barra do Piraí.

Agentes da polícia civil de diversas unidades do 5 DPA estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã. As investigações em conjunto da 88DP e Ministério Público de Barra do Piraí levaram 3 meses e foi possível monitorar a venda de drogas pela quadrilha, identificando às lideranças, entregadores e armazenadores de drogas.

O bando tirava a paz dos moradores de diversos bairros de Barra do Piraí. Agora vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde as penas ultrapassam os 20 anos de cadeia. A ação faz parte da força tarefa da Polícia Civil de Barra do Piraí a fim de coibir crimes violentos.