Policiais militares apreenderam na manhã desta quarta-feira, dia 6, maconha e cocaína enterradas em uma área da mata ao lado do Fazenda do Ingá I, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 320 pinos de cocaína, 31 sacolés de maconha e seis tabletes de mesma droga. Cada entorpecente tinha um valor específico para a venda. Ninguém foi preso e o material foi levado para a delegacia. Foto: Polícia Militar