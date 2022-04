A partir desta quinta-feira, 7 de abril, o setor de Secretaria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda passa a funcionar no prédio do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), localizado na Rua 535, número 835, no bairro Nossa Senhora das Graças.

A mudança ocorre para facilitar o dia a dia de milhares de associados, que frequentam o local mensalmente.

Os mesmos serviços que eram prestados na sede da AAP-VR, na Vila Santa Cecília, serão oferecidos no novo endereço, que trará, ainda, mais conforto para os associados. Alí serão feitas as admissões, readmissões, declarações diversas, emissão da carteira social, impressão de boletos, débito automático da contribuição mensal e baixa por óbitos.

A diretora secretária da AAP-VR, Clara Sabença, lembra, ainda, que no CISA o acesso é bem mais facilitado.

“No Centro Integrado de Saúde, temos estacionamento para muitos carros e, além disso, o associado que for de ônibus pode pegar qualquer linha que passe pelo Aterrado”, afirmou.

O horário de atendimento da Secretaria da AAP-VR é de 8h às 12h e das 14 às 18 horas.