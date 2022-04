Companhia Siderúrgica Nacional emite nota sobre o movimento

A Companhia Siderúrgica Nacional emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira, informando que está aberta a negociação com os empregados, através de seus representantes legais, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

Segundo a nota, a empresa somente pode abrir a rodada de negociação com os representantes legais. Na terça-feira, dia 5, os representantes da CSN receberam a direção do Sindicato dos Metalúrgicos que apresentou uma proposta para o acordo coletivo 2022/2023. A proposta será colocada em votação nesta sexta-feira, na Praça Juarez Antunes, de 6 às 16 horas, conforme boletim do Sindicato dos Metalúrgicos. O principal item é o reajuste de 8,1% para quem ganha até R$ 3 mil e de 5% para quem ganha acima deste valor.

Abaixo a nota da Companhia Siderúrgica Nacional

Comunicado aos empregados da CSN

A CSN comunica que segue aberta a negociação com os seus empregados, por meio de seus representantes legais, para reuniões que envolvam os interesses dos trabalhadores.

Neste sentido, recebeu, no dia 5 de abril, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, na sede da empresa, e apresentou uma proposta para o acordo coletivo 2022/2023 e abono.

A empresa reforça que as negociações estão ocorrendo no prazo do acordo coletivo, cuja data base é 1º de maio.

Neste momento, resta à empresa aguardar a apreciação da proposta em assembleia, que foi convocada pelo Sindicato para o dia 8 de abril.

Cabe reforçar que, de acordo com a legislação, a empresa só pode negociar o acordo coletivo com o sindicato legalmente constituído para representar os trabalhadores. Desta forma, a CSN não reconhece a legitimidade de movimentos paralelos que ocorrem durante a negociação sindical. Eventuais disputas sindicais e movimentos pontuais não podem interferir no processo natural de negociação. É importante permitir à totalidade dos empregados, democraticamente, exercer o seu direito de votação.

Seguimos abertos à negociação e contamos com a colaboração de todos.