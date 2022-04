Um corpo, em adiantado estado de decomposição, foi encontrado na manhã da quarta-feira, nas proximidades da usina hidrelétrica, no Centro de Barra do Piraí

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver do rio. A perícia também esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, em Barra do Piraí.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.