Ação faz parte das atividades da SMDH na busca pela conscientização e valorização da autoestima do público feminino

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu na quarta-feira (6), no auditório da sua sede, uma reunião de trabalho com as mulheres que integram o ‘Grupo Conexão’, criado em março deste ano. Entre vários assuntos, foi realizada uma capacitação visando o mercado de trabalho, com a confecção correta de currículos. Ao final da capacitação foi entregue um certificado de conclusão.

O ‘Grupo Conexão’ é uma parceria do CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher) e da SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), por meio das ações do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS.

A coordenadora do CEAM, advogada Julia do Carmo, avaliou a importância deste encontro na defesa e proteção dos direitos das mulheres no município.

“O CEAM oferece vários serviços jurídicos, social, psicológico para mulheres vulneráveis à violência, como equipamentos da SMDH. E busca a conscientização e a valorização da autoestima das mulheres com as suas ações”, disse.

As mulheres que tiverem interesse podem buscar por outras informações com a equipe do CEAM, através do contato telefônico: (24) 3339-9025.

