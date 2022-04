Motociclista morre em acidente de moto no Pinto da Serra

Um motociclista morreu em um acidente ocorrido na noite de quinta-feira, dia 7, na Avenida Francisco Torres, no bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, a moto que ele conduzia teria batido em um carro. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas a vítima – ainda não identificada até o momento desta publicação – morreu no local.

Também no momento desta publicação o trânsito estava lento no ponto onde ocorreu o acidente, pois estava sendo aguardada a perícia. Esta nota será atualizada assim que houver mais detalhes.