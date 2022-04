O autor da dupla tentativa de homicídio, de 32 anos, ex-marido da mulher, de 39, continua foragido. A tentativa de homicídio ocorreu no domingo, die 27 de março, quando o casal passava pela Avenida Álvaro Gonçalves, no bairro de Fátima, no Distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo informações apuradas pela polícia, o autor estava em uma motocicleta quando desferiu pelos menos oito tiros contra o casal. O homem de 33 anos, foi atingido por seis tiros. A mulher foi ferida de raspão na cabeça e na perna. O carro em que eles estavam apresenta perfurações provocadas pelos tiros. O homem que é morador do bairro Siderlândia, em Volta Redonda, continua sendo procurado.

Segundo os agentes, a ex-companheira tem uma medida protetiva contra o agressor. A informação é que ele não se conforma com o término do relacionamento, que ocorreu há dois anos.

O caso foi registrado na 88° DP de Barra do Piraí.