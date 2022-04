PRF prende suspeito de homicídio na Dutra

A PRF prendeu, na noite de quarta-feira, um homem de 41 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no início do mês passado, em um posto de combustíveis no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo os agentes, o homem foi abordado na direção de um Honda HR-V, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, e apresentou a CNH( Carteira Nacional de Habilitação) de seu irmão, que é parecido com ele. Ao ser questionado, o homem admitiu que a carteira era de seu irmão e que pegou o documento sem o conhecimento dele. O suspeito, então, abriu o porta luvas e entregou sua própria CNH. Em consulta ao sistema, verificou-se que havia contra ele um mandado de prisão.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Itatiaia para cumprimento do mandado e responderá também por uso de documento em nome terceiro.