Sindicato dos Metalúrgicos perde força e oposição cresce em ato na CSN

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que tem como presidente Silvio Campos, perdeu a credibilidade dos metalúrgicos que abraçaram um movimento paralelo que tem provocado paralizações em vários setores da Usina Presidente Vargas. O movimento vem sendo liderado por Edimar Miguel Pereira, que foi a Justiça contestar a eleição de 2018. Pelo novo estatuto, aprovado em assembleia comandada pelo ex-presidente, mas que o sindicato alega até hoje não ter registrado em cartório, um mesmo presidente não pode cumprir três mandatos consecutivos nem conduzir o processo eleitoral na entidade.

Na noite da quinta-feira, dia 7, vários trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foram as ruas para protestar contra a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos. O ato foi encabeçado pela Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense para cobrar o acordo coletivo. Abaixo o vídeo do manifestação pelas ruas da Vila Santa Cecília.

Sindicato dos Metalúrgicos

A proposta será colocada em votação nesta sexta-feira, na Praça Juarez Antunes, de 6 às 16 horas, conforme boletim do Sindicato dos Metalúrgicos. O principal item é o reajuste de 8,1% para quem ganha até R$ 3 mil e de 5% para quem ganha acima deste valor. A CSN comunica que segue aberta a negociação com os seus empregados, por meio de seus representantes legais, para reuniões que envolvam os interesses dos trabalhadores.