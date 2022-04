Toca do Coelho será inaugurada nesta sexta-feira em Volta Redonda

Maior e mais tradicional festa de Páscoa da região, na Praça Brasil, na Vila, vai distribuir chocolates para crianças até o domingo, 17 de abril

A maior e mais tradicional festa de Páscoa da região está de volta. A Prefeitura de Volta Redonda inaugura a Toca do Coelho, nesta sexta-feira (8), às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O projeto vai distribuir um chocolate para cada criança até o domingo de Páscoa, dia 17 de abril. Um casal de coelhos e as “coelhetes” vão receber os visitantes das 14h às 22h.

Além de toda decoração pascal, o projeto Toca do Coelho também terá atrações musicais. Na abertura, haverá participação do Coral Municipal; e no sábado, dia 9, a música ficará por conta da Banda Municipal, às 19h. No dia 14, quinta-feira, tem show de Figurótico e banda. E ainda fará parte da programação a orquestra Tambores de Aço, da Fundação CSN, mas ainda será definida a data da apresentação.

De acordo com o coordenador do evento, o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, a Toca do Coelho será uma espécie de casa, montada no centro da Praça Brasil, nos moldes da Casa do Papai Noel.

“A ideia é que as crianças entrem, recebam o chocolate do casal de coelhos, personagens símbolo da Páscoa, e tirem fotos para guardar de lembrança”, falou.

Ele acrescentou que manter a tradição e trazer alegria para as crianças era uma preocupação do prefeito Neto.

“Sabemos que a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. Mas, além de lembrar o verdadeiro sentido da comemoração, queremos garantir este momento lúdico para nossas crianças e seus familiares”, explicou PC. Secom/PMVR