Abertura da Toca do Coelho reúne famílias na Praça Brasil

Tradicional festa da Prefeitura de Volta Redonda vai distribuir chocolates para as crianças até o domingo de Páscoa, dia 17 de abril

Um casal de coelhos abriu sua toca para receber as famílias de Volta Redonda na noite desta sexta-feira, 08, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O projeto Toca do Coelho, da prefeitura municipal, é a maior e mais tradicional festa de Páscoa da região e vai distribuir chocolates para as crianças até domingo, dia 17 de abril.

A decoração inclui uma casa, nos moldes da Casa do Papai Noel, onde as famílias podem entrar e tirar fotos com o casal de coelhos para guardar de lembrança. E cada criança ganha um chocolate. O acesso à toca, aberta das 14h às 22h, é feito por uma passarela que protege os visitantes do sol e da chuva.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, esteve na Praça Brasil para receber os primeiros convidados. “É muito bom poder realizar esta festa novamente. Ver as pessoas na praça para celebrar a ressurreição de Jesus e curtir a decoração lúdica, lembrando uma vila de coelhos, personagem símbolo da Páscoa”, falou.

Neto acrescentou que o projeto Toca do Coelho é especialmente importante para garantir que todas as crianças tenham este momento de alegria quando ganham um chocolate das mãos do coelhinho. “Sabemos que o momento é de dificuldade financeira para muitas famílias e esta festa é de graça. Todos podem participar”, lembrou o prefeito.

O coordenador do projeto, o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, lembrou que a festa é para toda a família e para as crianças viverem um momento de fantasia. “Serão distribuídas até mil senhas por dia e a expectativa é distribuirmos chocolate para aproximadamente dez mil crianças até o domingo de Páscoa. Aproveitem, esta festa é feita com muita dedicação para vocês”, disse PC.

O projeto Toca do Coelho ainda conta com programação cultural. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, atividades musicais vão oferecer mais alegria e vida para a festa. “Para isso misturamos vários estilos como o clássico do Coral Municipal, que participou da abertura, e da Banda Municipal, se apresenta neste sábado, 09, às 19h, com rock e o pop do Figurótico e a inovação de ritmos dos Tambores de Aço da Fundação CSN”, contou Anderson, ressaltando que também haverá Feira de Artesanato durante todo período da festa na Praça Brasil.

Secom/PMVR – Fotos Cris de Oliveira