Para que iniciativas sejam executadas, deputado destinará emendas no valor total de R$ 200 mil

O deputado federal Delegado Antonio Furtado visitou esta semana as instalações do Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), localizado em Guaratiba, no Rio. O parlamentar aproveitou a oportunidade para informar ao presidente da entidade, Alfredo Sampaio, que destinará ao sindicato emendas no valor total de R$ 200 mil. A quantia será aplicada na criação de escolinhas de futebol e cursos profissionalizantes para atletas e ex-atletas.

O deputado destacou a importância do esporte como ferramenta de inclusão social, reconhecendo seu potencial educativo, favorável para o desenvolvimento pessoal de crianças e adolescentes, e fundamental para o combate à violência.

– O esporte quebra barreiras, reduz as desigualdades, cria novas perspectivas de futuro e transforma vidas. A prática esportiva é fonte de recuperação e fortalecimento – afirmou.

Furtado afirmou que o objetivo dos cursos profissionalizantes e de capacitação é contribuir para o prosseguimento profissional pós-carreira e reinserção dos atletas no mercado de trabalho.

– Com a experiência que eles carregam, atrelada a novos conhecimentos, os ex-atletas podem investir na formação, seguindo novas carreiras ou atuando em outros setores esportivos, como treinadores por exemplo. Com a pandemia, essa necessidade ficou ainda mais evidenciada. Sem renda e possibilidades de sustento, muitos ex-atletas enfrentaram dificuldades – frisou.

Sul Fluminense

Antonio Furtado anunciou recentemente que pelo menos cinco municípios do Sul Fluminense receberão, dentro dos próximos meses, núcleos socioesportivos. Volta Redonda está entre as cidades contempladas. A princípio, o município ganharia apenas um núcleo, no entanto, o pedido do deputado para que o número fosse aumentado gerou resultados positivos. A previsão atual é de que três núcleos sejam instalados na cidade.

– Nós queremos as crianças e jovens inseridos no esporte, para que fiquem longe das drogas e da criminalidade. Quando trabalhamos com afinco, as conquistas são alcançadas. Agradeço ao governador Cláudio Castro por entender que ajudar o interior, é também ajudar o estado do Rio a ser cada dia mais forte – concluiu o deputado.