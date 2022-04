CSN segue aberta a negociação do acordo coletivo e abono

Diante da não aprovação da proposta para o acordo coletivo 2022/2023, em assembleia realizada nesta sexta-feira, dia 8 de abril, a CSN comunica que segue aberta a negociação com os seus colaboradores, por meio de seus representantes legais. Uma nova reunião foi agendada para o dia 11/04.

A empresa reforça que as negociações estão ocorrendo no prazo do acordo coletivo, cuja data base é 1º de maio.

De acordo com a legislação, a empresa só pode negociar o acordo coletivo com o sindicato legalmente constituído para representar os trabalhadores. Desta forma, a CSN não reconhece a legitimidade de movimentos paralelos que ocorrem durante a negociação sindical. Qualquer movimento alheio a esse processo não possui amparo legal. Enquanto as negociações acontecem, todos os colaboradores devem manter suas rotinas normais de trabalho.

Seguimos abertos à negociação e contamos com a colaboração de todos.