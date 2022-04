Agentes atenderam ocorrência de queda de árvore na Rua José Coutinho de Carvalho, na manhã desta quinta-feira, 07

Agentes da Defesa Civil de Barra Mansa atendem uma ocorrência no bairro São Francisco na manhã desta quinta-feira, 07. A queda de uma árvore bloqueou a Rua José Coutinho de Carvalho. Uma retroescavadeira já foi enviada ao local pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana para trabalhar na liberação da via.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos, durante vistoria, o órgão constatou que a raiz estava comprometida e ocasionou a quebra do tronco. “Nossa equipe também analisou as casas do entorno e não foi necessária nenhuma interdição. Solicitamos o apoio da Secretaria de Manutenção Urbana para remover esse vegetal com maquinário e não prejudicar a passagem de automóveis e pedestres”, disse.

João ressaltou ainda, que a situação não foi causada por questões climáticas. “Não houve chuva forte e nem vento que gerou a queda, simplesmente a raiz da árvore já estava podre e não comportou mais o seu peso”.