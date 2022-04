Furban-VR promove 15 obras de melhorias pela cidade

São mais de R$ 760 mil em investimentos para intervenções preventivas, de reparo e revitalização de espaços públicos

Revitalizar espaços públicos, prevenir danos causados por fortes chuvas, melhorar e tornar mais seguros os caminhos por onde a população passa no dia a dia. Esses são alguns dos objetivos das obras que o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) está realizando em diversos bairros. São mais de R$ 760 mil em investimentos sendo realizados por meio de 15 obras de melhorias.

“Estamos com obras em muitas localidades, principalmente nas mais distantes das regiões centrais. São intervenções emergenciais e preventivas que vão beneficiar comunidades carentes, visando sempre a segurança dos moradores”, explicou o diretor-presidente do Furban-VR, José Martins de Assis, o “Tigrão”.

A intervenção mais recente iniciada é uma obra de contenção para estabilização de talude nas avenidas Francisco Antônio Francisco e Itaquí, no bairro Açude. O local possui residências acima do talude e a obra é necessária para evitar que a encosta ceda com o tempo.

Outra obra de contenção para estabilizar talude acontece na Rua A, no bairro Mariana Torres. As contenções também estão atendendo os bairros Padre Josimo (onde acontece uma contenção em solo cimento na Rua 16) e Vila Brasília (com construção de contenção, muro projetado e manutenção de uma servidão na Rua Lindaura Brandão).

Para minimizar os impactos das fortes chuvas, também estão sendo realizadas obras que vão melhorar a captação de água pluvial. Uma delas acontece no Jardim Belmonte, no sistema de drenagem de águas pluviais de uma servidão na Rua Barão de Mauá. Outra intervenção ocorre na Rua Z, bairro São Luiz, onde está sendo feita obra para captação de água da chuva para estabilização de talude.

Reparo e revitalização

Os investimentos também contemplam o reparo com escória e cimento de uma escada na Rua Eloy Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa, e de passeio e meio-fio da Rua Olavo Bilac, no Eucaliptal.

As praças também estão recebendo atenção da autarquia, com quatros pontos recebendo revitalização: Praça Emanoel M. de Oliveira (Santo Agostinho); Praça Heitor Leite Franco (Jardim Amália); praças Marcio Tadeu Alves e Plínio Sérgio de Castro (Village Sul); e as praças localizadas nas ruas Barão de Mauá (Santo Agostinho) e Capitão Benedito Lopes Bragança (São Geraldo).

“Além das comunidades, também estamos construindo uma rampa de acessibilidade na entrada do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura. E a previsão é de mais investimentos pela cidade durante o ano”, afirmou o diretor-presidente do Furban-VR. Secom/PMVR.