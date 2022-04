Nesta semana, o projeto ‘Vereador no Bairro’ esteve no Siderlândia e, na próxima quarta, dia 13, acontece no Retiro

O vereador Jari de Oliveira (PSB) retomou as atividades no legislativo municipal, nesta semana, após 100 dias como deputado estadual. E a prioridade foi manter o contato com a população através do projeto “Vereador no Bairro”. Na última quarta-feira, dia 06, o parlamentar conversou com moradores do Siderlândia e na próxima semana estará no bairro Retiro.

“A participação popular é a base dos meus mandatos no legislativo. Iniciei este projeto lá atrás, em 2013, em Volta Redonda, e fiquei muito feliz de poder ampliá-lo nos três meses que estive na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). O ‘Deputado na Sua Cidade’ me permitiu conversar com moradores de 12 municípios da região e ainda fazer visitas aos bairros de Volta Redonda. Agora, de volta à Câmara, sigo com o ‘Vereador no Bairro’”, afirmou Jari.

A conversa com os moradores permite que Jari entenda e participe da realidade de cada comunidade e escute os principais anseios, as maiores dificuldades, e busque soluções junto ao poder público municipal. No Siderlândia, o bate-papo com a população apontou que as principais demandas coincidem com as dos demais bairros da cidade: transporte público precário e buracos nas vias estão entre as principais reclamações.

“Além disso, houve relatos sobre a longa espera para marcação de consultas com algumas especialidades médicas como cardiologista, gastroenterologista, neurologista e ortopedista. Por isso, fomos à Unidade Básica de Saúde para verificar o atendimento. Observamos ainda que o posto está, há cerca de um mês, sem Internet o que dificulta o repasse de informações para os órgãos federais sobre a oferta de serviços, o que poderia gerar receita ao município”, contou o vereador, avisando que, como relator da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, vai encaminhar as pendências à Secretaria Municipal de Saúde.

Na próxima quarta-feira, dia 13, os moradores do Retiro serão beneficiados com o “Vereador no Bairro”. A tenda do projeto será montada próxima às Casas Bahia e fica das 8h às 12h à disposição da comunidade.

Vereador também esteve na Rodovia do Contorno

Jari também fez questão de verificar a situação da Rodovia do Contorno, principalmente no trecho de acesso ao condomínio Jardim Mariana, que recebeu intervenções, após solicitação dele como deputado estadual ao Dnit e DER para melhorar a segurança no local.

“Fiquei muito feliz em ver que após a implantação da sinalização e dos redutores de velocidade, os acidentes na Rodovia do Contorno, neste trecho, reduziram a zero. Acredito que, com empenho e diálogo, o resultado sempre aparece”, disse Jari.