Nos 66 anos da Apae-VR, prefeito Neto confirma retorno da Olimpede

Competição descontinuada pela administração anterior voltará a ser disputada em Volta Redonda

O prefeito Antonio Francisco Neto confirmou nesta sexta-feira (8) o retorno da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência). O anúncio aconteceu durante as comemorações pelos 66 anos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Volta Redonda. O aniversário da instituição é celebrado no dia 9 de abril.

“Graças ao apoio que estamos tendo do Governo do Estado, na figura do governador Cláudio Castro, vamos conseguir retomar a Olimpede, repetir o festival Paralímpico realizado ano passado e ajudar a acabar com a fila de espera de pessoas que hoje aguardam para entrar na Apae. Estamos fortalecendo o social de nossa cidade, retomando os cuidados com a pessoa com deficiência e os valorizando. Temos o sonho de transformar Volta Redonda uma referência nacional, e com mais cidadania tenho certeza que iremos conseguir alcançar aquilo que já fomos um dia”, enfatizou Neto.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, celebrou o retorno da Olimpede, agradecendo o apoio do prefeito Neto e anunciando novidades na área de esporte paralímpico no município.

“É com muita emoção e alegria que nós vamos retomar a Olimpede. É um evento que tem todo o nosso carinho e capacidade técnica de realização. A outra novidade é que já nos inscrevemos para o Festival Paralímpico 2022, um evento em que todo o Brasil participa, e realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no dia 24 de setembro, das 8h às 12h”, afirmou Rose, acrescentando:

“E ainda, o Projeto Paradesporto – programa do governo estadual -, que vai trazer para a nossa cidade profissionais para que possamos treinar pessoas com deficiência para a participação na Olimpede, Festival Paralímpico e também um treinamento para a vida. Fico muito feliz que Volta Redonda tenha abraçado, novamente, com todas as nossas forças o trabalho com a pessoa com deficiência”, afirmou.

Olimpede 2022

A Olimpede é um dos maiores eventos sociais do país e neste ano acontece nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Haverá provas de atletismo, natação, tênis de mesa, futsal, judô, jogos de tabuleiro (dama, xadrez e dominó), circuito de habilidades, vôlei sentado, goalball, parabadminton e a novidade desta edição: parataekwondo.

As disputas acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac, no Parque Aquático Municipal e em diversos ginásios espalhados pela cidade.

Na edição anterior, realizada pela última vez em 2015, participaram cerca de 3 mil paratletas representando 51 cidades de cinco estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará.

Mais detalhes sobre a competição serão definidos em um congresso técnico, previsto para acontecer em junho.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR