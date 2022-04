PRF flagra drogas dentro de veículo na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de veículos quando por volta das 16 horas abordaram um Fiat Uno Sporting l.4 (vermelho), com placa de Linhares (ES), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

No veículo estavam dois ocupantes. Os agentes perguntaram aos dois se havia algo ilícito. O condutor do veículo, de 39 anos, informou ser usuário de drogas.

Ao ser realizada revista pessoal no condutor foi encontrado no bolso da calça um invólucro de plástico transparente contendo pequenas quantidades de maconha e haxixe para consumo próprio, também, um cigarro artesanal contendo as mesmas drogas, pronto para consumo.

O condutor do veículo foi liberado após assinar um Termo Circuntânciado de Ocorrência (TCO). O material entorpecente foi apreendido p/ posterior destruição.