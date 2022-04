PRF prende homem procurado pela Justiça, na Dutra, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na manhã desta sexta-feira, dia 8, um homem, de 51 anos, conduzindo um veículo Vectra, com placa de São Paulo, no km 275 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O condutor, de 51 anos, estava transitando em velocidade incompatível com o limite permitido para a rodovia e havia um mandado de prisão por homicídio expedido pela Justiça, por ter cometido um crime em Cataguases (MG). O pedido de prisão ocorreu em julho de 2020 válido até 18 de outubro de 2030.

Ao receber voz de prisão, o homem, de 51 anos, tentou corromper os policiais rodoviários federais, oferecendo R$ 30 mil para não ser levado preso. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia para cumprir o mandado expedido pela Justiça.

O suspeito foi abordado e foi levado para a delegacia de polícia, onde o mandado foi cumprido. Ele também irá responder por corrupção ativa.