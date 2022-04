PRF realiza Operação “Duas Rodas”, na Dutra

Agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram nos dias 6 e 7 de abril, uma operação denominada “Duas Rodas”, nos municípios de Barra Mansa, Resende e Itatiaia.

A operação contou com equipes do Grupo de Motociclistas Regional (GMR) da Superintendência da PRF no Rio de Janeiro e equipes da 7ª DEL. O foco desta operação é a fiscalização de motocicletas.

Ao todo foram fiscalizados 388 veículos, entre motocicletas e outros veículos e 437pessoas. Foram aplicadas 91 multas por infrações trânsito diversas e 24 motocicletas foram recolhidas para o pátio contratado pela PRF por licenciamento vencido.