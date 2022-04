A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã de quinta-feira, uma operação denominada “Operação Duas Rodas” nas proximidades do bairro Jardim Amália (Volta Redonda) e encerrada no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Foram extraídas 61 autuações por diversas irregularidades ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Foram apreendidos quatro automóveis e 12 motocicletas. Os veículos foram apreendidos e levados para o pátio da PRF para regularização.