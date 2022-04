Jovem tenta aplicar ‘golpe do Tinder” e acaba preso em Paraíba do Sul

Policiais civis prenderam na quinta-feira (7) um jovem de 22 anos por tentativa de estelionato sentimental, em Paraíba do Sul. Ele tem mais de 30 anotações criminais por fraudes e se aproximou de uma moradora da cidade como se fosse rico e muito bem-sucedido.

Segundo a polícia, há cerca de 10 dias o suspeito conheceu uma jovem de 21 anos através do aplicativo Tinder e se ofereceu para vir até a cidade conhecê-la. Sempre se passando por alguém com alto poder aquisitivo, ele foi ganhando a confiança da vítima até que, na manhã da quinta-feira, durante um passeio, alegou que sua conta bancária – que, segundo ele, tinha mais de R$ 100 mil -, estaria com bloqueio momentâneo e precisava que a jovem transferisse para ele a quantia de R$ 1,5 mil. O valor, de acordo com a polícia, era tudo o que a vítima tinha em sua conta, havendo indícios de que o rapaz descobriu o valor exato do saldo ao mexer no celular dela, de quem já tinha ganhado a confiança.

No entanto, por ter assistido ao seriado “O golpista do Tinder”, na Netflix, a vítima suspeitou da situação e, por telefone, acionou a Polícia Civil. Os policiais identificaram que se tratava de um golpista conhecido em Mato Grosso pela prática de diferentes tipos golpes, boa parte envolvendo anúncios falsos na internet. No Rio de Janeiro ele foi preso em março do ano passado após aplicar um golpe em Copacabana.

Os policiais civis prenderam o jovem em flagrante, na frente da casa da garota, por tentativa de estelionato, no momento em que o casal retornava de um passeio a Valença. Na delegacia os policiais apuraram que o suspeito já vinha sendo investigado por aplicar, na capital fluminense, o golpe do falso aluguel de carros para motoristas de Uber, através de um site, e também pelo golpe de falso contrato de locação de imóveis. Nos dois casos, de acordo com a polícia, ele recebia uma “caução” da vítima pelo aluguel e depois desaparecia. Foco Regional